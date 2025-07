RAI 3 * “IN VIAGGIO COL FIGLIO RITROVATO” – 24/07 (21.20) : «”TUTTO IL MIO FOLLE AMORE” DI SALVATORES CON SANTAMARIA E GOLINO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

17.24 - giovedì 24 luglio 2025

In viaggio col figlio ritrovato: su Rai 3, venerdì 25 luglio alle 21.20 c’è “Tutto il mio folle amore”, film di Gabriele Salvatores tratto dal romanzo “Se ti abbraccio non aver paura” di Fulvio Ervas, basato a sua volta su una storia vera.

Vincent ha sedici anni e, afflitto da autismo, è stato allevato amorevolmente dalla madre Elena e dal marito di lei, Mario.

Il padre del ragazzo, Willi, (interpretato da Claudio Santamaria), è uno scalcagnato cantante che non ha mai visto il figlio: una sera si presenta da Elena che lo scaccia in malo modo, ma Vincent si nasconde nel pick up del padre naturale, che lo porterà con sé in una improvvisata fuga on the road.

Salvatores non lesina in questo film la sua vena brillante e, grazie anche alla generosità dei protagonisti, ne esce un lavoro intenso e poetico.

Nel cast, Claudio Santamaria, Valeria Golino, Diego Abatantuono, Giulio Pranno, Daniel Vivian.

