RAI 3 * “IL SETTIMANALE ESTATE DELLA TGR” – 06/09 (12.25) : «TORNA IL ROTOCALCO CON I RETROSCENA DEL CINEMA DI VENEZIA, STORIE DAL MONDO DELLO SPORT E TRADIZIONI ITALIANE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

Torna Il Settimanale Estate della Tgr, il rotocalco della Testata giornalistica regionale della Rai, a cura di Massimo Mazzalai, in onda da sabato 6 settembre alle 12.25 su Rai 3.

Si ricomincia dalle stelle della Mostra del cinema di Venezia.

Ivana Godnik racconta i retroscena della rassegna, fra divi, appassionati e curiosi, con un primo bilancio della rassegna in attesa del Leone d’Oro.

Dalla Sicilia atmosfere magiche per la raccolta dell’uva.

Antonello Savoca ha trascorso la notte con i raccoglitori.

Nelle ore più fresche la frutta si conserva meglio ed è meno faticoso lavorare.

Si sta concludendo il giro del mondo a piedi di Nicolò Guarrera.

È partito cinque anni fa dal suo paese in Veneto, quando aveva 26 anni, e ha camminato per 29.000 chilometri.

Sebastiano Franco lo ha accolto al suo rientro in Italia a Trieste.

Passo dopo passo è diventato un personaggio sui social.

In Piemonte si è, invece, rinnovata la tradizione della grande musica in alta montagna a Ferragosto.

Quindicimila spettatori hanno raggiunto a piedi i duemila metri di Prato Nevoso.

Valeria Vendemmia racconta una festa che si ripete da 25 anni in diretta Rai.

Una giovane guida ambientale accompagna gli escursionisti fra l’Appennino e il Delta del Po, alla scoperta di angoli nascosti in Emilia-Romagna.

Nelson Bova ha trascorso una giornata con lei.

Ha 83 anni e una forma smagliante.

Lamberto Boranga, un passato in serie A come portiere di Perugia, Fiorentina e Cesena, si allena tutti i giorni per un nuovo esordio fra i pali.

Difenderà i pali della Trevana calcio, squadra umbra di prima categoria.

Ha raccontato a Riccardo Milletti perché non intende mollare.

In valle d’Aosta la storia di un uomo che piantava alberi e del suo sogno di far sorgere una selva sul brullo versante di una montagna.

Chiara Beria ci porta in quel bosco per capire come quel sogno si sia realizzato.

Infine, un omaggio a Pippo Baudo all’uomo che inventò la Tv e che fu un protagonista della cultura popolare italiana.

Edizione a cura di Emilio Molinari.

