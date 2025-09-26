RAI 3 * “IL SETTIMANALE ESTATE” – 27/09 (12.25) : «CARLOS ALCARAZ BENEDETTO DA DON LUIGI PRIMA DELLA FINALE US OPEN, PAOLO BORSELLINO NEI RICORDI DI FAMIGLIA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

12.32 - venerdì 26 settembre 2025

“”Alcaraz è una persona sensibile e timida, anche se sul campo da tennis timido non sembra affatto”: parola di Don Luigi Portarulo, il sacerdote che ha benedetto Carlos Alcaraz prima della finale negli Us Open. Originario della Basilicata, Don Luigi parla spagnolo e vive e predica a New York. Lo ha incontrato Ada Serra per “Il Settimanale Estate” della Tgr, il rotocalco curato da Massimo Mazzalai, in onda sabato 27 settembre alle 12.25 su Rai 3.

In sommario, anche Paolo Borsellino in privato: i video e le foto di famiglia custodite nell’archivio del magistrato assassinato dalla mafia. Roberto Ruvolo ha visitato la casa di via Cilea a Palermo fra ricordi intimi e testimonianze.

Obiettivo poi, sui ghiacciai che fondono ed emergono così i resti delle battaglie combattute in alta quota durante la Prima guerra mondiale. Sulla linea del fronte, oltre un secolo dopo, riemergono oggetti, strutture e anche ordigni bellici. Davide Sighele è salito in quota con gli Alpini che recuperano le bombe e le rendono inoffensive.

Dal Piemonte, inoltre, una sfilata di carrozze d’epoca e figuranti in costume. Federica Burbatti ha seguito la Promenade royale nella palazzina di caccia di Stupinigi, che fu dimora della regina Margherita di Savoia.

E ancora, Fausto Leali si racconta: l’amore per il Rhythm & Blues, i grandi successi, l’unicità della sua voce e la felicità nell’abbraccio con il pubblico. Il cantante di è confidato con Salvatore Fazio prima di un concerto in Sicilia a Lercara Friddi, il paese dove nacquero i nonni di Frank Sinatra.

In Romagna, invece, la signora Mara ha conosciuto generazioni di bagnanti sulla spiaggia di Cesenatico. Ha compiuto 85 anni e anche nella stagione appena trascorsa ha lavorato nel chiosco di famiglia sulla spiaggia. Racconta a Anna Maria Cremonini come ha visto cambiare le abitudini dei turisti e la società italiana.

Infine, il mestiere del carbonaio. Celeste Barbato ha trascorso una giornata con Fernando Calabrese che lo ha ereditato dal nonno in Molise. Un’arte che sta scomparendo, ma per Fernando fare il carbone è una tradizione e una passione legata alla terra.

