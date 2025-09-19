RAI 3 * “IL SETTIMANALE ESTATE” – 20/09 (12.25) : «A 99 ANNI NON SI FERMA, MARIUCCIA CAVALCA ANCORA LE ONDE COL WINDSURF» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

10.31 - venerdì 19 settembre 2025

A 99 anni non ha nessuna intenzione di fermarsi: tra le passioni della signora Mariuccia c’è anche il windsurf.

L’ha intervistata Roberta Mocco sulle spiagge della Sardegna, dove si cimenta con la tavola a vela, sfidando onde e luoghi comuni.

Un incontro proposto in apertura di “Il Settimanale Estate”, il rotocalco della Testata giornalistica regionale della Rai, a cura di Massimo Mazzalai, in onda sabato 20 settembre alle 12.25 su Rai 3.

A Firenze, Cristina Benedetti ha incontrato, invece, i creatori delle nuove essenze, capaci di emozionare e stupire con note inedite e audaci le fragranze più raffinate diventano protagoniste.

Dalla Toscana al Friuli, dove, a Trieste, Francesca Terranova raccoglie le testimonianze di alcuni detenuti che stanno costruendo il proprio riscatto attraverso i libri.

Lo studio in carcere è uno degli strumenti più efficaci per favorire il reinserimento sociale e abbattere il rischio di recidiva.

E poi in Lombardia dove la giovane Elisa Bellin coltiva un sogno che richiede talento e dedizione: diventare concertista.

Si sta perfezionando negli studi e racconta come è nato il suo amore per la grande musica e per il pianoforte.

E ancora, a Montemurro, in Basilicata, Umberto Avallone traccia il ritratto di una donna che ha fatto dell’arte una forma di impegno civile.

Si tratta di Maria Padula, pittrice, scrittrice e femminista, legata profondamente alla complessa realtà del Mezzogiorno nel secondo dopoguerra.

Infine, un viaggio a passo lento tra natura e storia: il Sentiero Italia del Cai prende il via in Sardegna.

Daniele Guido Gessa percorre il primo tratto di questo lungo itinerario, che attraversa territori ricchi di fascino, tradizioni e bellezze paesaggistiche.

Edizione a cura di Emilio Molinari e Luca Castagnoli.

