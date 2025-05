RAI 3 * “IL SETTIMANALE DELLA TGR” – 10/5 (12.25): «LE STORIE DELLE MONDINE E DEI LAVORATORI REINVENTATI, REPORTAGE DI GATTI-LORUSSO-VILLOSIO-MEINI-SALARI-CASCIO-D’ATRI»

11.45 - venerdì 9 maggio 2025

Sulle tracce delle mondine nel vercellese, in Piemonte: si apre così il Settimanale della Tgr, il rotocalco curato da Massimo Mazzalai, in onda sabato 10 maggio alle 12.25 su Rai 3.

Nel 1882 il primo sciopero per le otto ore lavorative e per condizioni di lavoro più tollerabili e Manuela Gatti ha visitato i luoghi dove vivevano le ragazze addette alla raccolta del riso.

Ancora storie di lavoro, dalla Basilicata. Sara Lorusso è stata a Melfi dove gli operai dell’industria automobilistica che hanno accettato gli incentivi al licenziamento si sono reinventati in nuove attività.

A Torino, poi, un reportage da un rifugio dei disperati. Martino Villosio ha incontrato i giovani che, dipendenti dalle droghe, bivaccano in un centro sportivo. Un viaggio nella desolazione, accompagnati dalla Polizia.

Dalla Toscana, invece, una storia di riscatto con i ragazzi che in barca a vela cercano una nuova vita con la comunità Exodus. Sara Meini ha veleggiato con loro che si mettono in gioco per uscire dalle dipendenze.

Obiettivo anche sul lago Trasimeno in Umbria, il più esteso dell’Italia centrale, rischia di estinguersi nei prossimi decenni, vittima del cambiamento climatico, e si cercano soluzioni. Gabriele Salari ha trascorso una giornata con i pescatori.

Dalla Sicilia, una pagina di storia sempre attuale: Rino Cascio ha visitato con il giudice Francesco Ayala la cella dove veniva custodito il primo pentito Tommaso Buscetta durante il maxiprocesso a Palermo. I ricordi di quella tragica stagione della mafia.

In Calabria, infine, una danzatrice dà lezioni a donne over 40. Anche chi non ha mai danzato può trovare serenità e grazia nella disciplina dell’arte. Gabriella D’Atri racconta perché non è mai troppo tardi.

L’edizione del Settimanale è di Simone Pagani.

