RAI 3 * “IL PRESIDIO” – 25/07 : «TORNA IL DOCU SUI NUCLEI OPERATIVI DEI CARABINIERI, OTTO PUNTATE ATTRAVERSO LE CITTÀ ITALIANE PER RACCONTARE IL CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

15.01 - venerdì 25 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Da domenica 27 luglio, in seconda serata, Rai 3 ripropone “Il Presidio”, un programma di Claudio Camarca, prodotto dalla Direzione Approfondimento Rai.

Il Presidio è un instant/docu che racconta il lavoro dei Nuclei Operativi e dei Nuclei Investigativi dei Carabinieri che, giorno e notte, presidiano le strade e le piazze italiane.

Il programma accompagna gli spettatori nelle tante attività quotidiane di contrasto alla criminalità, dando vita a una narrazione unica e coinvolgente che fotografa la dimensione umana, sociale e operativa del lavoro svolto dall’Arma dei Carabinieri.

Otto puntate, ognuna in una città diversa d’Italia – Milano, Genova, Rho (Mi), Nocera (Sa), Caivano (Na), Bari, Taranto, Palermo – per raccontare le tante emergenze sociali di oggi, tra cui quella della droga, per la quale si registra un abbassamento dell’età di chi ne fa uso, dai 12 anni in su.

Attraverso gli interventi filmati in diretta con una troupe ENG, lo spettatore vivrà in prima persona le sfide affrontate dalle Forze dell’ordine, mimetizzate con abiti borghesi o su auto “civetta”, per garantire la sicurezza delle città.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)