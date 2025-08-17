RAI 3 * ”IL GATTOPARDO” 18/08 ORE 21.20: «NELLA VERSIONE RESTAURATA, CON BURT LANCASTER E ALAIN DELON» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

15.12 - domenica 17 agosto 2025

Una storia immortale, un film sontuoso per la prima serata di Rai 3 lunedì 18 agosto.

Alle 21.20 va in onda “Il Gattopardo”, nella versione recentemente restaurata dalla Cineteca di Bologna.

Il capolavoro del 1963 di Luchino Visconti, dal romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, rappresenta uno dei matrimoni più riusciti di sempre fra cinematografia e letteratura.

Siamo nel maggio 1860: Garibaldi è appena sbarcato in Sicilia, e il principe di Salina, don Fabrizio Corbera, assiste al trapasso dell’aristocrazia borbonica e all’avvento del Regno d’Italia e di un nuovo mondo borghese.

Palma d’oro a Cannes, l’ambizione del progetto di Visconti è incarnata anche dalla scelta degli interpreti, con Burt Lancaster, Alain Delon e Claudia Cardinale per i quali “Il Gattopardo” diventerà un lavoro paradigmatico e memorabile.

