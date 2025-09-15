RAI 3 * “IL CORAGGIO DI BLANCHE” – 16/09 (21.20) : «VIOLENZA DOMESTICA E DISAGIO FAMILIARE, LA STORIA DI UNA DONNA VITTIMA DI GELOSIA OSSESSIVA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

14.46 - lunedì 15 settembre 2025

Caen, Normandia.

Qui Blanche pensa di aver trovato l’uomo giusto: Grégoire è un suo vecchio amico, lei lo sposa e vanno a vivere insieme.

Nascono anche due figli, ma il marito non tarderà a rivelarsi geloso e possessivo, e la sua ossessione diventa un incubo per la donna, che cercherà di ribellarsi alla propria condizione di vittima, col risultato di aumentare la rabbia dell’uomo e la propria sofferenza.

È la storia del film, “Il coraggio di Blanche”, in onda martedì 16 settembre alle 21.20 su Rai 3.

Da un fortunato romanzo di Eric Reinhardt, “L’amore e le foreste”, Valérie Donzelli riesce a trarre un film raffinato e inquietante: con l’aiuto di Virginie Efira, interprete perfetta, il risultato è un lavoro profondo e originale sul disagio famigliare e la violenza di genere.

Nel cast, anche Melvil Poupaud.

