RAI 3 * “IL COLIBRÌ” – 12/08 (21.20) : «LA STORIA DI MARCO CARRERA SCAMPATO AD UNA TRAGEDIA AEREA E DIVENTATO MEDICO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

17.48 - martedì 12 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Tratto dall’omonimo romanzo di Sandro Veronesi, premio Strega 2020, il film “Il colibrì” diretto da Francesca Archibugi con Pierfrancesco Favino, è proposto mercoledì 13 agosto alle 21.20 su Rai 3.

È il racconto della vita di Marco Carrera, scampato da giovane per miracolo a un disastro aereo: il suo amico Duccio viene colto da un attacco di panico prima del decollo e i due vengono sbarcati prima di un volo destinato a schiantarsi.

Marco diventerà un medico e sposerà una hostess, a sua volta sopravvissuta a quella tragedia.

Nastro d’argento per la miglior canzone a un trio d’eccellenza: Endrigo, Sinigallia e Mengoni.

Nel cast anche Kasia Smutniak, Bérénice Bejo, Laura Morante, Sergio Albelli, Alessandro Tedeschi, Benedetta Porcaroli, Massimo Ceccherini, Fotinì Peluso, Francesco Centorame, Pietro Ragusa, Valeria Cavalli e con Nanni Moretti.

