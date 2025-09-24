Popular tags:
News immediate,
non mediate!
RAI 3 * “IL CAVALLO E LA TORRE” – 24/09 (20.40) : «IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI OSPITE, CESARE PARODI NELLA PUNTATA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

17.10 - mercoledì 24 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
Il presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati Cesare Parodi sarà ospite di Marco Damilano nella puntata de “Il cavallo e la torre” in onda oggi, mercoledì 24 settembre, alle 20.40 su Rai 3.

*

*

