RAI 3 * “IL CAVALLO E LA TORRE” – 08/09 (20.40) : «QUARTA STAGIONE AL VIA, NOVITÀ TEATRALI E APPROFONDIMENTI SUI TERRITORI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

11.01 - lunedì 8 settembre 2025

Marco Damilano lunedì 8 settembre alle 20.40 su Rai 3 torna con la quarta stagione de “Il cavallo e la torre”, l’approfondimento quotidiano a partire dal fatto o dal personaggio del giorno.

Voci e storie che si intrecciano ogni sera, legando i fili di ciò che accade nel “Palazzo” alle urgenze che emergono dai territori, anche i più marginali o invisibili.

In un mondo che cambia, tra strappi e accelerazioni inaspettati, “Il cavallo e la torre” cercherà di decodificare le grandi sfide nazionali e internazionali attraverso un racconto che continuerà a sforzarsi di individuare i punti di contatto tra le storie di tutti i giorni, solo all’apparenza “piccole”, e i protagonisti del dibattito pubblico.

Novità della nuova stagione la collaborazione e il contributo di Edoardo Purgatori che porterà nel programma pezzi di teatro civile.

Anche in questa nuova edizione, fulcro del programma restano i reportage, le inchieste, le interviste e, settimanalmente, il contributo di Mauro Biani, con le sue emozionanti animazioni grafiche.

E il venerdì, come nella passata stagione, “Il cavallo e la torre” potrà andare ancora più in profondità, grazie a una durata che, dai canonici 10 minuti degli altri giorni, passa a 15′.

“Il Cavallo e la torre” è un programma di Marco Damilano, David Becchetti, Giuseppe Ciulla, Manuela Ferri, Antonio Sofi e Eleonora Tundo. Regia Laura Vitali.

