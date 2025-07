RAI 3 * “IL CASO” – 29/07 (21.20) : «RAI CULTURA ESPLORA L’OMICIDIO DI MEREDITH KERCHER, IL CONTROVERSO PROCESSO CHE HA COINVOLTO AMANDA KNOX E RAFFAELE SOLLECITO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

15.36 - martedì 29 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Perugia, 1° novembre 2007.

Meredith Kercher, studentessa inglese, viene trovata uccisa nella casa che condivide con altre due ragazze.

E’ la vicenda al centro del programma true crime di Rai Cultura “Il Caso”, in onda mercoledì 30 luglio alle 21.20 su Rai 3.

Amanda Knox, coinquilina americana di Meredith, e il suo fidanzato Raffaele Sollecito vengono arrestati poche ore dopo.

Inizia così uno dei casi giudiziari più mediatici e controversi del nostro tempo.

Rudy Guede sarà l’unico condannato in via definitiva per l’omicidio, ma il percorso giudiziario degli altri imputati si trascina per anni, tra sentenze ribaltate e una pressione mediatica costante.

A offrire il loro sguardo sulla vicenda il genetista forense Giorgio Portera, il magistrato Giuliano Mignini, titolare dell’inchiesta, l’avvocata d’ufficio Cristina D’Ovidio, e la criminologa Flaminia Bolzan.

“Il Caso” è un programma scritto da Stefano Nazzi e Marco Pisoni, diretto da Alessandro Tresa e prodotto da Ballandi per Rai Cultura.

Delegato Rai, Luisa Pistacchio.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)