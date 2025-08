RAI 3 * “IL CASO” – 05/08 (21.00) : «ULTIMO APPUNTAMENTO CON IL TRUE CRIME DI RAI CULTURA, FOCUS SULLA VICENDA DI DONATO BILANCIA CHE UCCISE DICIASSETTE PERSONE TRA LIGURIA E PIEMONTE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

11.02 - martedì 5 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Ultimo appuntamento con Stefano Nazzi e “Il Caso”, il nuovo programma true crime di Rai Cultura, in onda mercoledì 6 agosto in prima serata su Rai 3.

Al centro della puntata la vicenda che vede protagonista Donato Bilancia.

Tra l’ottobre del 1997 e l’aprile del 1998, diciassette persone vengono uccise tra Liguria e Piemonte.

A colpire è un uomo apparentemente anonimo, con una vita segnata da fallimenti, dipendenze e frustrazioni.

Donato Bilancia uccide per vendetta, per impulso, per controllo: le sue vittime sono sia donne che uomini, sia conoscenti che sconosciuti.

Ancora oggi, Donato Bilancia resta una figura sfuggente: né serial killer da manuale, né un semplice pluriomicida.

Ne discutono il criminalista ed esperto di balistica Luca Chianelli, il pubblico ministero Enrico Zucca, il giornalista e scrittore Giacomo Papi e la criminologa Flaminia Bolzan.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)