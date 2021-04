RAI 3 – “ IL BORGO DEI BORGHI “ * « NELLA SERATA DI PASQUA TRA LE 20 REGIONI IN GARA ANCHE BORGO VALSUGANA (TRENTINO ALTO ADIGE – TRENTO), L’APPASSIONANTE SFIDA È RIPARTITA »

L’appassionante sfida tra i Borghi più belli d’Italia è ripartita. Domenica 4 aprile, alle 21.20 su Rai3 l’appuntamento è con Camila Raznovich e l’ottava edizione del programma di grande successo “Il Borgo dei Borghi” che ha permesso ai telespettatori di scoprire in questi anni 260 Borghi: posti bellissimi, divenuti mete turistiche tanto frequentate quanto quelle più tradizionali e che appena sarà possibile, torneranno ad essere mete ambite per appassionati d’arte, cultura e gastronomia. Una trasmissione che quest’anno ha visto molti personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura fare il tifo per il proprio borgo preferito.

Da Maria Grazia Cucinotta a Vittorio Sgarbi, da Giobbe Covatta, Enzo Iacchetti, Claudio Gioè a Rocco Papaleo, Veronica Maya, Ficarra e Picone e tanti altri hanno postato video e commenti sui socialnetwork. La prima serata di domenica vedrà sfidarsi 20 Borghi, uno per regione. Il pubblico, per portare alla vittoria il proprio borgo preferito, ha potuto esprimere il proprio voto sul sito Rai: www.rai.it/borgodeiborghi.

La votazione è iniziata domenica 7 marzo e si è conclusa domenica 21 marzo. La sera di Pasqua si scoprirà su Rai3 la classifica finale e si andranno a conoscere i Borghi di quest’anno con Camila Raznovich e la giuria di esperti: Rosanna Marziale, chef stellata e divulgatrice enogastronomica, Mario Tozzi, geologo e primo ricercatore del Cnr, Jacopo Veneziani, storico dell’arte e dottorando alla Sorbona di Parigi.

Questi i Borghi in gara: Issime (Valle d’Aosta- Aosta); Cocconato (Piemonte-Asti); Finalborgo (Liguria – Savona); Pomponesco (Lombardia – Mantova); Borgo Valsugana (Trentino Alto Adige – Trento); Malcesine (Veneto – Verona); Poffabro (Friuli Venezia Giulia – Pordenone); San Giovanni in Marignano (Emilia Romagna – Rimini); Buonconvento (Toscana – Siena); Corciano (Umbria – Perugia); Grottammare (Marche – Ascoli Piceno); Pico (Lazio – Frosinone); Campli (Abruzzo – Teramo); Trivento (Molise – Campobasso); Albori (Campania – Salerno); Valsinni (Basilicata – Matera); Tropea (Calabria – Vibo Valentia); Pietramontecorvino (Puglia – Foggia); Geraci Siculo (Sicilia – Palermo); Baunei (Sardegna – Nuoro).