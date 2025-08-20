Popular tags: featured 20
Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

RAI 3 * “I RE DELLA SCENA – RACHEL’S GAME” – 21/08 (21.20) : «LA COMMEDIA FRANCESE CON FANNY ARDANT E MATHIEU KASSOVITZ, STORIA DI UNA FAMIGLIA DI LADRI ALLE PRESE CON UN COLPO FALLITO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

12.36 - mercoledì 20 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Commedia e azione dalla Francia, in prima visione su Rai 3, che giovedì 21 agosto, alle 21.20, propone “I re della scena – Rachel’s game” (in francese “Le rois de la piste”), di Thierry Klifa, con Fanny Ardant, Mathieu Kassovitz, Laetitia Dosch e Ben Attal.

Rachel è il capo di una famiglia di ladri e lavora coi due figli e un nipote. Un colpo finito male porta quest’ultimo in galera e rischia di sgretolare la complicità del quartetto, tutto aggravato dal fatto che uno dei figli si è ‘dato alla macchia’ con un prezioso dipinto di Tamara De Lempicka. Quando il nipote esce di galera, col padre e la nonna partono alla ricerca dello scomparso. Film originale e divertente, con personaggi ben costruiti che ben presto catturano lo spettatore: si toccano temi importanti con leggerezza malinconica e sorridente.

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)

