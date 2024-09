RAI 3 – “GEO” * L’ERRORE DEL MULTITASKING: «LO PSICOLOGO E NEUROSCIENZIATO ANDREA BARISELLI SFATA IL MITO DELLE ATTIVITÀ CONTEMPORANEE (26/9 – 16.10)»

18.31 - mercoledì 25 settembre 2024

L’errore del multitasking, a ”Geo”. Sarà Andrea Bariselli, psicologo e neuroscienziato, autore del libro “A wild mind. Un viaggio nelle connessioni tra cervello e natura guidato dalle neuroscienze. Per immaginare una vita più umana”, l’ospite della puntata di “Geo”, il programma condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi, in onda giovedì 26 settembre alle 16.10 su Rai 3. Con lui si scoprirà perché essere multitasking e accelerati è un falso mito che non corrisponde ai nostri reali bisogni emotivi e nemmeno a quelli del nostro cervello.