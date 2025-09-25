RAI 3 * “GEO” – 26/09 (16.20) : «LE MERAVIGLIE GEOLOGICHE D’ITALIA, FOCUS SU ROCCE E AMBIENTI NATURALI LEGATI ALLE SCIENZE DELLA TERRA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

10.31 - giovedì 25 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –



L’Italia è ricchissima, oltre che di animali e di piante, anche di meraviglie geologiche.

E alcuni studiosi cercano di trasmettere l’amore per le rocce e per gli ambienti naturali legati in qualche modo alle Scienze della Terra.

Uno di loro, Stefano Farinelli, geologo dell’Università di Firenze e fondatore del progetto Igeoturist, è l’ospite di “Geo”, il programma sulla natura, l’ambiente e le culture del mondo prodotto da Rai Cultura e condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi, in onda venerdì 26 settembre alle 16.20 su Rai 3.





