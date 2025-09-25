Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
TV - RADIO - WEB - PRESS

RAI 3 * “GEO” – 26/09 (16.20) : «LE MERAVIGLIE GEOLOGICHE D’ITALIA, FOCUS SU ROCCE E AMBIENTI NATURALI LEGATI ALLE SCIENZE DELLA TERRA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
10.31 - giovedì 25 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
L’Italia è ricchissima, oltre che di animali e di piante, anche di meraviglie geologiche.

E alcuni studiosi cercano di trasmettere l’amore per le rocce e per gli ambienti naturali legati in qualche modo alle Scienze della Terra.

Uno di loro, Stefano Farinelli, geologo dell’Università di Firenze e fondatore del progetto Igeoturist, è l’ospite di “Geo”, il programma sulla natura, l’ambiente e le culture del mondo prodotto da Rai Cultura e condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi, in onda venerdì 26 settembre alle 16.20 su Rai 3.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)

Categoria news:
TV - RADIO - WEB - PRESS

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.