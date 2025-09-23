Popular tags:
RAI 3 * “GEO” – 24/09 (16.10) : «NATURA E AMBIENTE, CUCINA PIEMONTESE CON RICETTE TRADIZIONALI LOCALI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

11.50 - martedì 23 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
Natura, ambiente e culture del mondo tornano protagoniste nella nuova puntata di “Geo” in onda mercoledì 24 settembre, alle 16.10 su Rai 3.

Nel programma prodotto da Rai Cultura e condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi, ci sarà spazio anche per la gastronomia tipica, con Giovanna Ruo Berchera che preparerà tre ricette antiche della tradizione piemontese utilizzando prodotti locali.

