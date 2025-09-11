Popular tags:
RAI 3 * “GEO” – 12/09 (16.00) : «IL MESTIERE ANTICO DELLE LEVATRICI, STORIE E TRADIZIONI MILLENARIE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

11.24 - giovedì 11 settembre 2025

Venerdì 12 settembre, alle 16.00 su Rai3, nuovo appuntamento con “Geo”, il programma sulla natura, l’ambiente e le culture del mondo prodotto da Rai Cultura e condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi.

A “Geo weekend” si parlerà del vero mestiere più antico del mondo: quello della levatrice. Con la scrittrice ed archeologa Erika Maderna, autrice del libro “La memoria nelle mani”, il racconto di storie, tradizioni e rituali delle levatrici.

