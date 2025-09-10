Popular tags:
RAI 3 * “GEO” – 11/09 (16.00) : «L’EQUIVALENZA TRA ANNI DEL CANE E UMANI, COME GESTIRE TARTARUGHE/PAPPAGALLI/CRICETI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

11.12 - mercoledì 10 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Si sente spesso dire che un anno del cane equivale a sette anni umani, ma sarà davvero così?

Risponde Stefania Meschini, medico veterinario, ospite di “Geo”, il programma sulla natura, l’ambiente e le culture del mondo prodotto da Rai Cultura e condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi, in onda giovedì 11 settembre alle 16.00 su Rai 3.

Si parlerà anche di tartarughe, pappagalli e criceti per capire bene in quale fase della vita si trovano per alimentarli e gestirli nel modo migliore.

