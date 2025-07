RAI 3 * “GENERAZIONE BELLEZZA” – 24/07 (20.15) : «SAN LEO RINASCE GRAZIE ALLA COOPERATIVA DI COMUNITÀ, IL BORGO SALVATO DAL FORNO E DALLA BOTTEGA DEGLI ABITANTI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

12.12 - giovedì 24 luglio 2025

Una rocca medievale di fronte a San Marino e un borgo che sembra uscito da un film sul conte di Cagliostro: San Leo è un paese bellissimo, da cui gli abitanti se ne sono andati via fino a quando anche il forno stava chiudendo per sempre.

Ed è lì che gli abitanti rimasti hanno detto basta.

Hanno formato una cooperativa di comunità per fare il pane e, visto che c’erano, hanno rilevato anche l’ultima bottega con gli alimentari che è diventata un po’ di tutti.

E così il profumo del pane appena sfornato ha permesso a giovani del posto di non andare via, ha fatto arrivare nuove persone e aprire nuove botteghe, tra cui una in cui si respira un po’ di magia.

Una storia raccontata “Generazione Bellezza”, il programma di Rai Cultura scritto e condotto da Emilio Casalini, in onda venerdì 25 luglio alle 20.15 su Rai 3.

