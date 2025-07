RAI 3 * “GENERAZIONE BELLEZZA” – 17/07 (20.15) : «IL RIONE SANITÀ DI NAPOLI SI TRASFORMA ATTRAVERSO L’ECONOMIA DELLA BELLEZZA, DALLE CATACOMBE RESTAURATE ALLA COOPERATIVA LA PARANZA DEI GIOVANI DEL QUARTIERE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

13.01 - giovedì 17 luglio 2025

Al Rione Sanità di Napoli è in corso una trasformazione che non ha eguali in Europa.

E il Rione Bellezza è il protagonista – venerdì 18 luglio alle 20.15 su Rai 3 – della nuova puntata di “Generazione bellezza”, il programma di Rai Cultura scritto e condotto da Emilio Casalini.

Un viaggio in giro per l’Italia alla scoperta di azioni virtuose e replicabili di chi ha scommesso sulle proprie passioni e ha cambiato il destino di un territorio.

A Napoli, lì dove nessuno più entrava e dove in passato regnava un clima di paura, oggi tutto è cambiato e si è creata un’economia della bellezza che è partita dalle Catacombe restaurate, per estendersi lungo le arterie del quartiere, fino al cimitero delle Fontanelle e alla Chiesa dei Cristallini.

Un cuore che pulsa insieme alla voglia di chi si prende cura del proprio territorio, come i ragazzi del quartiere che, riuniti nella Cooperativa “La Paranza”, continuano a ottenere successi attraverso il proprio impegno.

