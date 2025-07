RAI 3 * “GENERAZIONE BELLEZZA” – 16/07 (20.15) : «OSTANA RINASCE GRAZIE A UN GRUPPO DI AMICI CHE HA SCOMMESSO SULLA BELLEZZA DEL BORGO, LA RINASCITA DI UN PICCOLO PAESE AI PIEDI DEL MONVISO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

12.36 - mercoledì 16 luglio 2025

“Generazione Bellezza” il programma di Rai Cultura scritto e condotto da Emilio Casalini prosegue il suo viaggio in giro per l’Italia alla scoperta di azioni virtuose e replicabili di chi ha scommesso sulle proprie passioni e ha cambiato il destino di un territorio.

Nella puntata in onda giovedì 17 luglio alle 20.15 su Rai 3, si scoprirà Ostana, un piccolo borgo ai piedi del Monviso, in cui erano rimasti solo cinque abitanti e che non sembrava avere speranze di sopravvivenza.

Un gruppo di amici ha deciso di tornare e ripartire dalla bellezza, dalle case, dalla cura, dando vita alla rinascita di questi luoghi.

Nuove persone sono arrivate negli edifici rinnovati, un camionista ha deciso di seguire il sogno di un agriturismo e allevare capre cashmere, una cooperativa di comunità crea eventi culturali che danno un senso al vivere lì, per turisti e residenti.

E il giorno in cui riapre la scuola materna il sogno si può considerare realtà.

