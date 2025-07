RAI 3 * “GENERAZIONE BELLEZZA” – 10/07 (20.15): «IL VENETO E LA TREVISO-OSTIGLIA: DA FERROVIA ABBANDONATA A CICLOVIA GREEN, TUNNEL VERDE CHE UNISCE TERRITORI E CREA NUOVE ECONOMIE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

10.48 - giovedì 10 luglio 2025

In Veneto per l’ultimo appuntamento di questa stagione con “Generazione Bellezza”, il programma di Rai Cultura scritto e condotto da Emilio Casalini, in onda venerdì 11 luglio alle 20.15 su Rai 3.

Una vecchia ferrovia abbandonata che doveva diventare una camionabile, le comunità che si ribellano e vogliono una ciclovia. Nasce così la Treviso-Ostiglia, una specie di tunnel verde che attraversa il Veneto, un bosco lineare che è diventato attrattore, creatore di tante nuove economie, strumento di scoperta di arte e cultura, filo conduttore che collega territori e persone.

