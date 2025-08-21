RAI 3 * “FUORI ORARIO COSE (MAI) VISTE” – 22/08 (2.15) : «COMODIN RITORNA A SAN GIORGIO AL TAGLIAMENTO PER “IL GIARDINO NEL PAESE NEL GIARDINO”» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

11.36 - giovedì 21 agosto 2025

“Fuori Orario cose (mai) viste”, l’appuntamento notturno con il cinema d’autore di Rai Cultura propone in prima visione tv, venerdì 22 agosto alle 2.15 su Rai3, il film di Alessandro Comodin “Il giardino nel paese nel giardino”.

Alessandro Comodin torna da Parigi a San Giorgio al Tagliamento, il paese dove ha vissuto la sua infanzia e dove ha girato sia “L’estate di Giacomo” sia “Gigi la legge”, i due film premiati a Locarno che lo hanno rivelato come uno dei giovani cineasti più liberi e sorprendenti.

E vi ritorna a distanza di un anno da “Gigi la legge”, per farsi delle domande sull’esperienza molto forte vissuta nella realizzazione di quest’opera, filmando ancora una volta i luoghi cardine (il fiume, il giardino, le strade, il passaggio a livello), un piccolo e remoto mondo di confine, a metà tra il sogno e la realtà, in cui poter dare libero corso all’immaginazione e alla meraviglia.

A cominciare naturalmente dal “giardino primordiale”, inizio di tutte le storie, luogo magico dell’infanzia del regista e reame esclusivo di Gigi, lo zio poliziotto protagonista di “Gigi la legge”.

E proprio a Gigi è dedicata la seconda parte del film, una conversazione su che cosa è stato girare “Gigi la legge”. Tra recitazione e spontaneità, tra calcolo e istinto, tra personaggio e persona è impossibile distinguere, Gigi si racconta, non nasconde le sue contraddizioni e il lato oscuro del suo passato, gioco col suo personaggio.

“Il giardino nel paese nel giardino”, inedito in Italia, è stato realizzato in modo molto libero per il dvd francese di “Gigi la legge”, diventando un piccolo film unico, che con leggerezza e senza pretenziosità, non solo introduce lo spettatore alla visione del film maggiore, ma fornisce anche qualche onesta risposta alle domande “che cosa è il cinema, che cos’è fare cinema?”.

A seguire, la notte di “Fuori Orario” presenterà “Gigi la legge” e la “Conversazione con Alessandro Comodin” di Roberto Turigliatto, realizzata nel 2022, in occasione dell’uscita del film.

