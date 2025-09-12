RAI 3 * “FUORI ORARIO COSE (MAI) VISTE” – 13/09 (2.00) : «RIPARTE LA PROGRAMMAZIONE NOTTURNA CON VICTOR ERICE, TORNA IL CICLO DEDICATO AL CINEMA D’AUTORE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

13.48 - venerdì 12 settembre 2025

Dopo la programmazione in dialogo con la Mostra del Cinema di Venezia, “Fuori Orario cose (mai) viste”, l’appuntamento notturno con il cinema d’autore di Rai Cultura, riparte sabato 13 settembre alle 2.00 su Rai 3, con una prima visione assoluta dell’ultimo film di Victor Erice, “Cerra los ojos”, che dà il via al ciclo “The act of seeing”.

L’ultimo lavoro del cineasta spagnolo, presentato a Cannes nel 2023, arriva direttamente su Rai 3 senza essere passato per le sale italiane, ed è un capolavoro che dialoga con il cinema, la sparizione, la morte.

Come già ne “Lo spirito dell’alveare”, “El Sur” e “El sol del membrillo”, Erice, a più di ottanta anni, mostra la potenza del cinema come arte di riflessione, di scoperta e memoria del mondo e dell’uomo, con una maestria e un’attenzione alla forma ormai scomparse.

Nella trama di questo film si parla di un famoso attore spagnolo che scompare durante le riprese di un film, punto di costruzione apparentemente banale per un viaggio attorno al costruire un altro film.

Il suo corpo non viene mai ritrovato, cosicché la polizia conclude che è stato vittima di un incidente in mare.

Parecchi anni dopo il mistero attorno alla sua scomparsa viene riportato sotto i riflettori da un programma televisivo che delinea la sua vita.

Emergono così immagini esclusive delle ultime scene da lui interpretate, girate dal suo caro amico regista che ora si butterà alla sua ricerca – innescandone un’altra, etica ed estetica, sul simulacro di ciò che rimane di un’immagine.

Un mistero che in un certo senso rappresenta la stessa figura di Erice.

La notte di “Fuori Orario cose (mai) viste” prosegue con un capolavoro assoluto della storia del cinema, “The cameraman” di Buster Keaton, che torna in tv nella versione restaurata.

Il film è una delle vette di Keaton, il tragicomico unico dell’autore/attore si fonde con una riflessione sull’atto del filmare e quindi del vedere.

A chiudere si ritroverà un altro grande film, questa volta ad opera di Ciprì e Maresco, quel “Grazie Lia – breve inchiesta su S. Rosalia” che è un apice del periodo cinico della coppia palermitana, con Tirone, Giordano e il mitico Filangeri incastonati nel bianco e nero livido e sotto cieli minacciosi.

Domenica 14 settembre alle 2.30 un’altra opera che pensa il cinema e il vedere, si interroga sul rapporto vero/falso che è immanente ad ogni immagine come “F for fake”, il capolavoro di Orson Welles, che torna nella versione restaurata e apre la notte di domenica settembre.

A seguire, chiude queste prime due puntate del ciclo, sempre in versione originale con sottotitoli, il film “Crimes of the future” di David Cronenberg.

Un viaggio interiore e nelle interiora, una visione viva e straniante come nello stile del maestro canadese, che rimanda al grande film di Stan Brakhage che dà il titolo al ciclo.

