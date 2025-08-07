RAI 3 * “”FUORI ORARIO COSE (MAI) VISTE”” – 07/08 (00.50) : «”DAL PIANETA DEGLI UMANI” DI GIOVANNI CIONI SULLA STORIA DEL DOTTOR VORONOFF, IL DOCUMENTARIO CHE INTRECCIA MIGRAZIONE E SPERIMENTAZIONE SCIENTIFICA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

13.24 - giovedì 7 agosto 2025

Vincitore del Festival dei Popoli nel 2021, e presentato in molte rassegne internazionali, il film “Dal pianeta degli umani”, di Giovanni Cioni, è proposto venerdì 8 agosto alle 00.50 su Rai 3, da “Fuori Orario cose (mai) viste”, l’appuntamento notturno con il cinema d’autore di Rai Cultura.

La pellicola nasce come sopralluogo del confine tra Italia e Francia a Ventimiglia, da sempre terra di passaggio e oggi percorso obbligato per tanti migranti per raggiungere il Nord Europa. Nel silenzio della frontiera, dove i migranti sembrano invisibili, il film diventa una fiaba fantastica, narrata da un coro di rane, in cui uno scienziato folle, eccentrico e controverso, sperimenta una cura di ringiovanimento con il trapianto sull’uomo di testicoli di scimmia. Ma questo dottor Voronoff non è una figura immaginaria, è veramente esistito.

Negli anni Venti del Novecento la sua fama fu planetaria e la sua villa-laboratorio sopra Ventimiglia era meta di pellegrinaggio di tante personalità internazionali alla ricerca dell’elisir di lunga vita. Questa villa sopra la frontiera, questo luogo dell’eterna primavera, caduto da tempo nell’oblio, diventa lo scenario di una storia in cui si intrecciano l’antico e il moderno, l’umano e il non umano (anche attraverso il montaggio di cinegiornali d’epoca e film di genere, da “King Kong” a “L’isola delle anime perdute”).

Il film è preceduto da una presentazione che Giovanni Cioni ha realizzato appositamente. A seguire due classici del cinema fantastico hollywoodiano: “King Kong” di Merian C. Cooper e Ernest B. Schoedsack e “La cosa da un altro mondo” di Howard Hawks e Christina Nyby.

