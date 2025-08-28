RAI 3 * “FUORI ORARIO” (1.05) : «LA 82ª MOSTRA DI VENEZIA CELEBRATA CON OMAGGIO A WERNER HERZOG E FILM D’AUTORE, PRIME VISIONI TV E TRIBUTO AI MAESTRI DEL CINEMA INTERNAZIONALE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

13.36 - giovedì 28 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Con il titolo “E la nave va – Fuori Orario Venezia 2005” “Fuori Orario cose (mai) viste”, l’appuntamento notturno con il cinema d’autore di Rai Cultura, dedica sei notti, dal 29 agosto al 7 settembre su Rai 3, alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia con alcuni film significativi delle passate edizioni, o diretti da maestri e cineasti presenti nelle varie sezioni di quest’anno.

In apertura un omaggio a Werner Herzog, che riceve quest’anno il Leone d’Oro alla carriera, di cui si proporranno”La grande estasi dell’intagliatore Steiner” (venerdì 29 agosto dalle 1.05) e “La soufrière” (sabato 30 agosto dalle 00.35).

In contemporanea con la prima a Venezia in concorso di “Un film fatto per bene”, “Fuori Orario” dedicherà la notte di venerdì 5 settembre, dalle 1.05, a Franco Maresco e a Carmelo Bene, che si aprirà con una conversazione inedita col regista realizzata per l’occasione da Fulvio Baglivi.

Saranno inoltre presentati i primi due capitoli del film “I diari di Angela. Noi due cineasti” (domenica 7 settembre dalle 2.25) di Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi, il cui terzo capitolo sarà presentato a Venezia.

Sabato 6 settembre dalle 00.45, in dialogo con “Director’s diary” di Aleksandr Sokurov, ci saranno due film del cineasta russo “Elegia della vita” e “Diario di San Pietroburgo – Mozart requiem” e il capolavoro postumo di Manoel de Oliveira, “Visita o memorie e confessioni”, in onda in prima visione tv.

Il programma presenta inoltre, sabato 30 agosto dalle 00.35, in prima visione tv “Il male non esiste”, diretto dal regista giapponese Ryusuke Hamaguchi e premiato con il Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria nel 2023, e “EO” del maestro del cinema polacco Jerzy Skolimowski, Leone d’Oro alla carriera nel 2016.

Infine, nelle notti di “Fuori Orario” ci saranno film di altri registi presenti alla Mostra come Tsai Ming-liang (venerdì 29 agosto), Olivier Aassayas e Kent Jones (domenica 31 agosto) oltre a materiali e interviste raccolte durante la Mostra nel corso degli anni.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)