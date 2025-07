RAI 3 * “FILOROSSO”: «VANNACCI DIFENDE L’ABBIGLIAMENTO DI GREISON, NEGA IL PATRIARCATO DIETRO LE CRITICHE SESSISTE RICEVUTE DALLA DIVULGATRICE SCIENTIFICA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

23.55 - lunedì 28 luglio 2025

“La politica si occupa di tutto quindi si può occupare anche di questa questione.

Non direi che qua si tratta di patriarcato. Penso si tratti di una sensibilità diversa.

Nei social si esprimono spesso pareri totalmente non congrui con la situazione alla quale ci si riferisce, questo purtroppo è l’ambiente dei social”. Lo ha affermato l’eurodeputato della Lega, Roberto Vannacci, nel corso del programma “Filorosso”, condotto da Manuela Moreno, in diretta su Rai 3, commentando la vicenda che ha visto coinvolta Gabriella Greison, fisica, scrittrice e divulgatrice scientifica, travolta nei giorni scorsi da commenti sessisti per il suo abbigliamento.

“Secondo me la signora era vestita benissimo, è un mio parere personale, e aveva tutta la libertà di vestirsi come effettivamente poi ha mostrato di essere vestita”.

“E’ chiaro che su questo si ingenera quel che sono i parametri, le mode e i costumi che vedono alcune persone essere più istituzionali. È riferito sia agli uomini che alle donne.

Molti dei commenti di critica nei confronti della signora Greison erano fatti da donne, quindi la cultura del patriarcato proprio non c’entra nulla”.

