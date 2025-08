RAI 3 * “FILOROSSO”: «LELE MORA CONTRO CORONA E LA RICERCA DEL SUCCESSO FACILE, “BISOGNEREBBE DARGLI TANTE LEGNATE MA LA GENTE AMA IL PETTEGOLEZZO”» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

09.02 - martedì 5 agosto 2025

“Corona purtroppo non accetta consigli da nessuno. Fa solo dei guai. Bisognerebbe dargli tante legnate. Però bisogna vedere chi è che gliel’ha dati e per quale motivo poi sono stati pubblicati”.







“La gente in questo periodo ama il prurito delle cose”. “Il pettegolezzo, i fatti degli altri, le cose che non sono serie. E’ il pubblico che cerca queste cose”.







Sulla ricerca del successo a tutti i costi, l’agente dei vip ha spiegato di incontrare ancora tante persone “che hanno voglia di questo successo. Ma il successo è se tu hai qualcosa da dire o da dare. Sennò che successo è? E’ il successo di qualche minuto, ma è meglio starci fuori. Tra quelli che ho incontrato e conosciuto, c’è gente che è disposta a tutto: a spendere soldi, a dare addirittura il proprio corpo e la disponibilità in tante cose. C’è gente che viene da me e mi dice: ‘dimmi quanto ti devo dare per diventare famoso’. Io rispondo: ‘Niente, perché il successo deve essere e deve avvenire nel momento in cui tu hai del talento, che puoi trasmettere qualcosa a qualcun altro, ma non per i pettegolezzi, che vanno e se li porta via il vento'”.







Sull’avvento degli influencer Lele Mora ha spiegato che “ora vanno di moda. Fare l’influencer è fare un lavoro. Tanta gente ci prova. Corona ci prova per fare i soldi. C’è gente che ci prova per avere un po’ di notorietà e popolarità e ci prova perché è convinta che può esserci chissà che cosa. Bisogna saperlo il dopo cosa è. Io ho 70 anni. Pensa quante ne ho viste, quante ne ho incontrate, quanta gente ho avuto intorno. Ho una media di 100 / 150 persone al giorno che mi chiamano perché vogliono fare i programmi popolari. Però io credo che a volte sia meglio starne fuori. Oggi è tutto fattibile, tutto vale un attimo”.

