RAI 3 * “FILOROSSO”: «GRATTERI DIFENDE I MAGISTRATI CHE INDAGANO SUI COLLETTI BIANCHI, BOCCIA LA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE COME “SCEMENZA”» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

“Penso che i Magistrati osservano e lavorano con il Codice in mano.

Poi se lavorando indagano non solo i soliti noti, ma anche colletti bianchi e persone eccellenti, non dobbiamo gridare allo scandalo”. Lo ha affermato il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Nicola Gratteri, nel corso del programma “Filorosso”, condotto da Manuela Moreno, in diretta su Rai 3.

Sull’opportunità dei Magistrati di andare in tv per parlare della Riforma della Giustizia Gratteri ha spiegato che è “giusto e doveroso.

Invito tutti i colleghi ad andare in tv, sui giornali e alle radio a parlare della separazione delle carriere e a spiegare in termini non tecnici, con parole comuni ai non addetti ai lavori, al grande pubblico e spiegare questa riforma.

Bisogna spiegare alla gente che non è normale che addirittura si debba modificare la Costituzione per lo 0,2% dei Magistrati.

Pensi che ogni anno lo 0,2% decide da giudice decide di fare il Magistrato e da Magistrato il giudice, non le sembra sospetta questa cosa?

È ovvio che i Magistrati debbano andare n televisione a dire no alla separazione delle carriere.

Oggi per poter cambiare funzione bisogna cambiare Regione, questa dunque è la mamma di tutte le riforme?

Questa è una scemenza”.

