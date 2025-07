RAI 3 * “FILOROSSO”: «GRATTERI: ARRESTARE PER LA DETENZIONE DEL COLTELLO, I GENITORI SEMPRE PIÙ ASSENTI DAI FIGLI CHE DIVENTANO CARNE DA MACELLO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

09.01 - martedì 22 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Il coltello è diventato un’arma che sostituisce la pistola, cominciamo a parificare l’uso del coltello a quello della pistola e cominciamo a pulire un po’ le strade di questa gente.

Poi è chiaro che c’è un problema sociale”.

Lo ha affermato il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Nicola Gratteri, nel corso del programma “Filorosso”, condotto da Manuela Moreno, in diretta su Rai 3.

“Negli ultimi decenni c’è stato un forte abbassamento morale ed etico”, ha detto Gratteri ha proposito della violenza giovanile.

“I genitori sono sempre più distanti dai figli e sempre meno presenti. Sono sempre più egoisti; i cinquantenni vogliono fare i venticinquenni.

Certe sere quando rientro a casa a Napoli, alle 10 di sera, vedo frotte di bambini di dieci anni che girano per via Toledo o per piazza del Plebiscito.

Questi bambini fra cinque anni saranno carne da macello, i garzoni della Camorra; saranno pronti a sparare, a portare cocaina a Milano, a fare tutto per conto degli adulti, anche perché le pene sono più basse.

Vorrei sapere i genitori dove sono se non sono stati ammazzati o in carcere.

È ora di cominciare a pensare di poter arrestare per la detenzione di un coltello, non denunciare.

Poi è ovvio che c’è un problema sociale”.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)