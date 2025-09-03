RAI 3 * “FILOROSSO” – 03/09 (21.00) : «ASCOLTI IN CRESCITA PER L’ESTATE 2025, MIGLIOR RISULTATO DEGLI ULTIMI TRE ANNI CON IL 4,5% DI SHARE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

13.36 - mercoledì 3 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Ottimo risultato complessivo per Filorosso, la trasmissione di Rai Approfondimento di prima serata dell’estate, condotta da Manuela Moreno, andata in onda su Rai 3 tutti i lunedì.

Nell’edizione 2025 ha ottenuto una media del 4,5% di share con un eccellente presenza di 614.000 telespettatori.

Si tratta del dato più alto degli ultimi tre anni.

Il programma migliora le performance già positive del 2023 (4,3% di share con 579.000 telespettatori) e segna un netto incremento rispetto al 2024, quando la messa in onda coincise con i grandi eventi olimpici e paralimpici (3,6% e 465.000 telespettatori).

Un risultato che conferma la solidità del format e la qualità dei programmi dell’Approfondimento targati RAI.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)