RAI 3 * “FARWEST “: 13 MAGGIO 2024 , «INCHIESTA SULLA COOPERATIVA “IL FORTETO”» (VEDI SEGUI IN DIRETTA TV VIDEO LIVE WEB STREAMING)

18.47 - lunedì 13 maggio 2024

In primo piano un’inchiesta sulla cooperativa “Il Forteto”. Nata come una cooperativa agricola immersa nelle campagne toscane, con la promessa di una vita comunitaria fondata su valori di solidarietà e condivisione, è finita poi sotto indagine per gli abusi commessi ai danni di minori. Dopo i processi, restano pesanti ombre sulle responsabilità istituzionali e sul presunto tesoro scomparso della “setta”. Seguendo la scia di denaro di quello che sembra essere un vero e proprio impero economico, Farwest svela per la prima volta cruciali rivelazioni sui presunti legami politici, giudiziari e religiosi del Forteto e sulla rete di protezione che avrebbe permesso al fondatore di operare indisturbato per decenni. A seguire, ci sarà un viaggio per indagare a fondo l’utilizzo delle sostanze dopanti in Italia, dalle palestre di quartiere fino all’acquisto online, passando per le consulenze procacciate sui social network.