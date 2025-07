RAI 3 * “ESTATE BENE” – 30/07 (10.15) : «VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE E SOLITUDINE ESTIVA / BENESSERE CARDIOVASCOLARE, CONSIGLI PER PREVENIRE I RISCHI DURANTE LA STAGIONE CALDA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

10.48 - mercoledì 30 luglio 2025

Sintomi e rischi del virus respiratorio sinciziale, un’infezione da non sottovalutare per la salute dei polmoni: nella prossima puntata di “Estate bene” – l’appuntamento settimanale di Rai Approfondimento con la salute e il benessere – in onda venerdì 1° agosto alle 10.15 su Rai 3, il Prof. Massimo Andreoni, infettivologo e Direttore Scientifico della Società Italiana di Malattie Infettive, illustrerà le misure preventive da prendere.

Durante l’estate, il senso di solitudine può acuirsi: il rallentamento delle attività quotidiane, la lontananza dagli affetti e la diminuzione delle interazioni sociali possono alimentare un senso di vuoto. Come affrontarlo? Lo spiega Valentina Penta, dirigente psicologo psicoterapeuta presso l’Ospedale dei Colli di Napoli.

Nella stagione estiva il sistema cardiocircolatorio risente delle alte temperature, della disidratazione e dei bruschi sbalzi termici tra ambienti interni ed esterni: su come prevenire rischi cardiovascolari fornirà indicazioni Il Prof. Claudio Borghi, Direttore di Medicina Interna Cardiovascolare al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna.

Anche se si è in salute, può capitare di avere un aspetto più stanco e appesantito nello sguardo. Da cosa dipende? È solo una questione di età? La Dott.ssa Fiorella Donati, specialista in chirurgia plastica, estetica e ricostruttiva, parlerà dei possibili interventi per il ringiovanimento del volto.

Spazio anche al benessere degli animali domestici, in particolare dei gatti, che tendono a bere poco e a soffrire il caldo estivo. Con la Dott.ssa Maria Giulia Polidori, medico veterinario, tutte le attenzioni da riservare ai felini durante la stagione estiva.

Restare seduti a lungo in auto, treno o aereo, può avere effetti negativi sulla circolazione sanguigna, favorendo gonfiore e, in alcuni casi, rischi più seri come la trombosi. Nicolò Famiglietti, istruttore sportivo, illustrerà semplici esercizi per favorire il ritorno venoso anche durante i viaggi.

Infine, un nuovo appuntamento con la rubrica dei “10.000 passi” che in questa puntata porterà il pubblico sulle vie consolari di Roma, raccontate attraverso gli occhi e la voce di Gian Marco D’Eusebi, in arte Azzykky, molto seguito sui social per le sue curiosità sulla Capitale.

