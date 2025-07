RAI 3 * “ESTATE BENE” – 24/07 (10.15) : «PROTEZIONE SOLARE PER PELLE E CAPELLI/BENESSERE FISICO DURANTE LA STAGIONE ESTIVA, CONSIGLI DEGLI ESPERTI PER UNA CORRETTA ESPOSIZIONE AI RAGGI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

11.12 - giovedì 24 luglio 2025

Perché proteggere pelle e capelli dai raggi solari è più che mai importante in questo periodo?

A “Estate bene” – l’appuntamento settimanale di Rai Approfondimento con la salute e il benessere, in onda venerdì 25 luglio alle 10.15 su Rai 3 – lo spiega il professor Steven Nisticò, Ordinario di Dermatologia alla Sapienza Università di Roma, con utili consigli per una corretta esposizione. A seguire, la personal trainer Francesca Marafioti illustrerà esercizi semplici e veloci per mantenere energia e benessere anche nella stagione calda.

Come invecchiare bene e provare a rallentare il tempo biologico? Ne parlerà la dottoressa Fiorella Donati, specialista in chirurgia plastica, estetica e ricostruttiva, approfondendo il tema della bellezza e della longevità. Una pagina, poi, è dedicata all’importanza di rallentare durante le vacanze e riconnettersi con sé stessi: il professor Alessio Carciofi, esperto di “digital wellbeing” e docente all’Università di Pisa spiegherà come fare. Estate fa rima con viaggi, ma cambi di routine e alimentazione possono causare disturbi intestinali: il professor Antonio Moschetta, Ordinario di Medicina Interna all’Università di Bari, offrirà indicazioni pratiche per prendersi cura dell’intestino anche in vacanza.

Un accessorio estivo di cui non fare a meno, anche la salute: gli occhiali da sole. L’optometrista Mauro Zuppardo parlerà dell’importanza di scegliere lenti adeguate a proteggere gli occhi in modo efficace.

Per i “10.000 passi salutari”, questa settimana “Estate Bene” andrà alla scoperta di Padova: un’occasione per prendersi cura del corpo e della mente, immergendosi nella storia, nella cultura e nella bellezza della città, passo dopo passo. A fare da guida in questo percorso sarà il critico d’arte Roberto Litta.

