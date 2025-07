RAI 3 * “ESTATE BENE” – 17/07 (10.15) : «LA SALUTE DELLE MANI E GLI EFFETTI DELL’ATTIVITÀ FISICA ESTIVA, FOCUS SU BENESSERE E IDRATAZIONE CON CONSIGLI PRATICI PER MANTENERSI IN FORMA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

13.36 - giovedì 17 luglio 2025

Gli effetti che alcune attività all’aperto possono avere sulla salute delle nostre mani, così come l’uso prolungato di smartphone e tablet, nella prossima puntata di “Estate bene”, appuntamento settimanale di Rai Approfondimento con la salute e il benessere, in onda venerdì 18 luglio alle 10.15 su Rai 3 e condotto da Francesca Parisella. A dare indicazioni sarà la dott.ssa Elvira Di Cave, specialista in ortopedia e traumatologia.

Il benessere passa anche da un’attività fisica quotidiana. Il personal trainer Nicolò Famiglietti, esperto in allenamento funzionale, proporrà esercizi che si possono eseguire con facilità a casa, al parco o in spiaggia, per mantenersi attivi anche in vacanza.

A seguire, la dott.ssa Fiorella Donati, specialista in chirurgia plastica, estetica e ricostruttiva, parlerà di rilassamento del seno e di perdita di tono delle braccia, illustrando gli interventi correttivi disponibili, dalla mastoplastica additiva al rimodellamento degli arti superiori.

Anche le abitudini d’acquisto influenzano il nostro benessere: quante volte entriamo in un supermercato con l’intenzione di acquistare pochi prodotti e usciamo, invece, con il carrello pieno? Insieme alla giornalista Barbara Molinario, dell’Associazione “Consumerismo”, si analizzeranno i meccanismi psicologici e commerciali che guidano i comportamenti dei consumatori e le strategie di marketing.

Un altro aspetto fondamentale per la salute, ma spesso sottovalutato, è l’idratazione. Bere la giusta quantità d’acqua ogni giorno rappresenta una vera sfida per molti. La prof.ssa Maria Grazia Spalluto, docente di Fitoterapia nel Master di Medicine Naturali dell’Università di Tor Vergata di Roma, darà consigli pratici per favorire una corretta idratazione.

Spazio poi al mondo degli animali domestici: il legame affettivo con il proprio cane può diventare tanto intenso da provocare forme di ansia da separazione. Il biologo Tommaso Stegagno, specializzato in comportamento animale e dog trainer, analizzerà le cause, i segnali e le strategie per prevenire o gestire questo disturbo sempre più diffuso.

Fare 10.000 passi al giorno è un obiettivo semplice da ricordare e ricco di benefici per cuore e muscoli. Un’abitudine salutare che in questa puntata si proporrà di abbinare alla scoperta della bellezza della Napoli del Cinquecento. A fare da guida in questo itinerario sarà Lucia Calzona, storica dell’arte e curatrice della Galleria Borghese di Roma.

“Estate Bene” è anche su RaiPlay.

