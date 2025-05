RAI 3 * “ELISIR” – 8/5 (10.15): «INSUFFICIENZA RENALE E PSORIASI, TERAPIE E DIAGNOSI CON GESUALDO – CALZAVARA PINTON / NUTRIZIONE: CIBI CRUDI E COTTI CON PAPARELLA»

14.48 - mercoledì 7 maggio 2025

L’insufficienza renale, la condizione in cui i reni non riescono a svolgere le proprie funzioni:

a “Elisir” – il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda giovedì 8 maggio alle 10.15 su Rai 3 – il professor Loreto Gesualdo, docente di Nefrologia all’ Università degli Studi di Bari, parlerà delle cause e delle terapie più indicate.

A seguire, con Piergiacomo Calzavara Pinton, direttore di Dermatologia degli Spedali Civili di Brescia, ci sarà un approfondimento sulla psoriasi, malattia infiammatoria cronica della pelle, dalla diagnosi alle cure.

Lo spazio finale sarà dedicato ai cibi crudi e cotti. Quali sono le differenze a livello di proprietà nutritive?

E quali gli accorgimenti da adottare quando si mangiano alimenti crudi? Ospite in studio Antonello Paparella, professore di Microbiologia presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Teramo.

