RAI 3 * “ELISIR” – 30/09 (10.50) : «MACULOPATIA E PROPRIETÀ DEL CAFFÈ, I TRATTAMENTI PER LE USTIONI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

Si parlerà di maculopatia – malattia degenerativa della parte centrale della retina responsabile della visione nitida e dei dettagli – nella puntata di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda martedì 30 settembre alle 10.50 su Rai 3.

A spiegare che conseguenze può avere e per quali terapie optare, sarà il professor Romolo Appolloni, primario di Oculistica dell’Ospedale Sant’Eugenio di Roma.

A seguire, con la professoressa Mirella Elia, nutrizionista presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, si parlerà di una delle bevande più consumate al mondo, il caffè: oltre a favorire la concentrazione e la vigilanza, quali altre proprietà possiede e in che quantità può essere consumato?

Infine, nella rubrica “Come si fa”, il professor Francesco Franceschi, direttore di Medicina d’Urgenza e Pronto soccorso presso il Policlinico Agostino Gemelli di Roma, illustrerà i diversi trattamenti per le ustioni, lesioni della pelle e dei tessuti sottostanti che, a seconda della gravità, richiedono cure specifiche per prevenire infezioni e complicanze.

