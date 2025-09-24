RAI 3 * “ELISIR” – 25/09 (10.50) : «LA MIOPIA E LE SUE CORREZIONI, I FRUTTI DI BOSCO PER CUORE E SISTEMA IMMUNITARIO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

10.31 - mercoledì 24 settembre 2025

Un difetto assai comune della vista che rende difficoltosa la percezione nitida degli oggetti lontani: la miopia.

A cosa è dovuta e in che modo può essere corretta? Risponde il professor Leopoldo Spadea, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Oftalmologia del Policlinico Umberto I, Sapienza Università di Roma, in apertura di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi in onda giovedì 25 settembre alle 10.50 su Rai 3.

A seguire, nella rubrica “Mangiarsano”, il professor Nicolò Merendino, docente di Scienza dell’Alimentazione e della Nutrizione Umana presso l’Università degli Studi della Tuscia, parlerà dei frutti di bosco: piccoli frutti ricchi di vitamine, fibre e antiossidanti, che contribuiscono a proteggere il cuore e a rafforzare il sistema immunitario.

Lo spazio conclusivo dedicato alla salute della mente sarà incentrato sul tema dell’egoismo: una tendenza a privilegiare i propri bisogni e interessi a scapito di quelli altrui che, in forma eccessiva, può interferire con le relazioni sociali e il benessere emotivo.

In studio il professor Giorgio Caviglia, docente di Psicologia Dinamica all’Università della Campania Luigi Vanvitelli.

