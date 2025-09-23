RAI 3 * “ELISIR” – 24/09 (10.50) : «L’IPERTENSIONE E LA PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE, HERPES ZOSTER / MOBILITÀ DELLA SPALLA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

10.40 - martedì 23 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il primo argomento della puntata di Elisir, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda mercoledì 24 settembre alle 10.50 su Rai 3, sarà l’ipertensione, una condizione spesso priva di sintomi evidenti caratterizzata da una pressione sanguigna costantemente elevata che può aumentare il rischio di malattie cardiovascolari.

Come fare a prevenirla o a tenerla sotto controllo? Risponderà alle domande Gianfranco Parati, professore onorario di Medicina Cardiovascolare all’Università di Milano-Bicocca, direttore scientifico dell’IRCCS Auxologico di Milano e presidente della World Hypertension League.

La rubrica successiva, con il professor Paolo Notaro, direttore della Struttura Complessa di Terapia del Dolore ASST Ospedale Niguarda di Milano, sarà dedicata a un’infezione virale causata dalla riattivazione del virus della varicella che provoca un’eruzione cutanea dolorosa, colpendo soprattutto persone con il sistema immunitario indebolito: l’herpes zoster.

In chiusura, il professor Giovanni di Giacomo, docente di Fisioterapia Applicata allo Sport e alle Attività artistiche all’Università degli Studi di Siena, parlerà di mobilità della spalla: un’articolazione complessa sostenuta da muscoli, tendini e legamenti, che garantisce un’ampia gamma di movimenti al prezzo di una particolare suscettibilità a infortuni, infiammazioni e usura.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)