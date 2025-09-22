RAI 3 * “ELISIR” – 23/09 (10.50) : «L’ERNIA INGUINALE E I BENEFICI DELL’UVA, FOCUS SU DIAGNOSI OSTEOPOROSI TRAMITE MOC» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

10.10 - lunedì 22 settembre 2025

L’ernia inguinale, una condizione in cui una parte dell’intestino o del tessuto addominale fuoriesce attraverso un punto debole della parete muscolare dell’inguine, provocando gonfiore e fastidio e richiedendo spesso l’intervento chirurgico.

Un disturbo approfondito dal professor Giampiero Campanelli, direttore di Chirurgia Generale dell’Ospedale Galeazzi Sant’Ambrogio di Milano, in apertura di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda martedì 23 settembre alle 10.50 su Rai 3.

A seguire, per la rubrica dedicata all’alimentazione, il professor Rolando Bolognino, nutrizionista e docente presso l’Università Unitelma Sapienza di Roma, parlerà di un frutto apprezzato da millenni che contribuisce a proteggere cuore e vasi sanguigni grazie alla ricchezza di vitamine, minerali e antiossidanti: l’uva.

Infine, nella rubrica “Come si fa”, il professor Giancarlo Isaia, ordinario di Geriatria all’Università di Torino e presidente della Fondazione Osteoporosi, illustrerà la procedura della Moc, Mineralometria Ossea Computerizzata: un esame diagnostico rapido e indolore che misura la densità minerale delle ossa, consentendo di rilevare un’eventuale condizione di osteoporosi o fragilità scheletrica.

