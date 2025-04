RAI 3 * “ELISIR” – 2/5 (10.15): «CIBO COME MEDICINA E PROTEZIONE DELLA PELLE, OSPITI MOSCHETTA – ESPOSITO – PAOLISSO»

17.02 - mercoledì 30 aprile 2025

Nella puntata di Elisir, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda venerdì 2 maggio alle 10.15 su Rai 3, ci si occuperà del cibo come medicina, per capire se è possibile utilizzare gli alimenti come strumento di prevenzione delle malattie ed anche come efficace terapia complementare nel trattamento delle patologie.

Ne parlerà in studio il professor Antonio Moschetta, ordinario di Medicina Interna all’Università Aldo Moro di Bari.

Subito dopo si parlerà di pelle e sole: come evitare le scottature? In che modo proteggere la pelle dai danni che può causare l’esposizione ai raggi solari?

Approfondirà questo argomento la professoressa Maria Esposito, associato di Dermatologia all’Università degli Studi dell’Aquila e responsabile dell’Unità Operativa di Dermatologia all’Ospedale San Salvatore dell’Aquila.

Per concludere, la rubrica “È vero che?” farà chiarezza su come tenere in forma la mente: in che modo si può stimolarla? È vero che l’esercizio fisico è essenziale anche per mantenere attivo il cervello?

Lo spiegherà il professor Giuseppe Paolisso, ordinario di Geriatria all’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.

