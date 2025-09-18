RAI 3 * “ELISIR” – 19/09 (10.50) : «IL FEGATO GRASSO E L’ATTIVITÀ FISICA COME MEDICINA NATURALE, FOCUS SU MAL DI TESTA E CAUSE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

12.12 - giovedì 18 settembre 2025

Il fegato grasso è una condizione sempre più comune, spesso legata a cattive abitudini alimentari e sovrappeso, che – se trascurata – può compromettere seriamente la salute epatica.

Ne parla la professoressa Francesca Romana Ponziani, epatologa e dirigente medico del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, ospite di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda venerdì 19 settembre alle 10.50 su Rai 3.

A seguire, il dottor Stefano Balducci, medico di famiglia, si soffermerà sull’attività fisica come forma di prevenzione e cura: una vera e propria medicina naturale che aiuta a prevenire malattie e a migliorare il benessere di mente e corpo.

Infine, il professor Fabio Frediani, già direttore di Neurologia e Centro cefalee dell’Ospedale San Carlo Borromeo di Milano, approfondirà una patologia assai diffusa e, in certi casi, perfino invalidante che può avere diverse cause, dal semplice stress a problemi più complessi: il mal di testa.

Comprenderne le origini può aiutare a risolvere il disturbo?

