RAI 3 * “ELISIR” – 18/09 (10.50) : «LE VERTIGINI E LO STRESS DA RIENTRO, FOCUS SU MELE RICCHE DI ANTIOSSIDANTI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

RAI 3 * "ELISIR" – 18/09 (10.50) : «LE VERTIGINI E LO STRESS DA RIENTRO, FOCUS SU MELE RICCHE DI ANTIOSSIDANTI»

12.02 - mercoledì 17 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Il tema iniziale della puntata di Elisir, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda giovedì 18 settembre, alle 10.50 su Rai 3, saranno le vertigini, una sensazione di instabilità o di movimento del mondo circostante che può rendere difficile camminare, muoversi normalmente e perfino alzarsi dal letto.

Cosa le provoca? In studio il professor Fabio Beatrice, primario emerito di Otorinolaringoiatria della Asl Città di Torino.

A seguire, la professoressa Sabrina Donati Zeppa, ricercatrice e docente di Biochimica della Nutrizione all’Università San Raffaele di Roma, parlerà di uno dei frutti più amati e versatili, ricco di fibre e antiossidanti che aiutano a proteggere cuore e intestino: la mela.

Lo spazio conclusivo, con il professor Giampaolo Perna, psichiatra, responsabile del Centro Disturbi d’Ansia e di Panico dell’Humanitas San Pio X di Milano, sarà dedicato allo stress da rientro, un disturbo che colpisce molte persone dopo le vacanze, con stanchezza, irritabilità e difficoltà di concentrazione.

Come gestire la ripresa della routine quotidiana?

