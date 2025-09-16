RAI 3 * “ELISIR” – 17/09 (10.50) : «INSUFFICIENZA RENALE E CURA DEI CAPELLI, FOCUS SU ADDOMINOPLASTICA ESTETICA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

10.48 - martedì 16 settembre 2025

Il primo argomento della puntata di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda mercoledì 17 settembre alle 10.50 su Rai 3, sarà l’insufficienza renale, una condizione in cui i reni non riescono più a filtrare correttamente le scorie del sangue con conseguenze importanti per la salute.

Come riconoscerla e trattarla in tempo per rallentarne la progressione? Risponderà alle domande il professor Claudio Ronco, ordinario di Nefrologia all’Università di Padova.

La rubrica successiva, con il professor Alfredo Rossi, docente di Dermatologia alla Sapienza Università di Roma, sarà dedicata alle notizie vere e false sulla cura dei capelli, un tema che va oltre l’aspetto puramente estetico e intorno al quale circolano molti luoghi comuni da sfatare.

In chiusura, il dottor Domenico Rizzitelli, chirurgo specialista ambulatoriale in Chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica presso la ASL Roma 1 e ASL Roma 2, parlerà di addominoplastica: un intervento che aiuta a ritrovare un ventre più tonico e armonioso, eliminando l’eccesso di pelle, e a recuperare così un senso di benessere e sicurezza.

