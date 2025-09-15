Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
TV - RADIO - WEB - PRESS

RAI 3 * “ELISIR” – 16/09 (10.50) : «LE EMORROIDI E I TRATTAMENTI POCO INVASIVI, LA DIETA PER LA LONGEVITÀ / GASTROSCOPIA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
11.02 - lunedì 15 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
Una patologia che può provocare dolore, prurito e sanguinamento: le emorroidi.

Se ne parla a “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda martedì 16 settembre alle 10.50 su Rai 3.

Esistono oggi cure efficaci e poco invasive in grado di risolvere il disturbo? A rispondere è il professor Giuseppe Ferulano, docente di Chirurgia Generale all’Università Federico II di Napoli.

Con il professor Nicola Ferrara, già presidente della Società italiana di Gerontologia e Geriatria, obiettivo, poi, sulla dieta per la longevità, uno stile alimentare che privilegia cibi semplici e genuini proteggendo cuore, cervello e metabolismo e rallentando l’invecchiamento.

Infine, nella rubrica “Come si fa”, il professor Cristiano Spada, ordinario di Gastroenterologia presso la Fondazione Policlinico Gemelli di Roma, illustra la procedura della gastroscopia: quando e perché viene prescritta? Quali vantaggi diagnostici offre e in cosa consiste?

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)

Categoria news:
TV - RADIO - WEB - PRESS

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.