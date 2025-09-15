RAI 3 * “ELISIR” – 16/09 (10.50) : «LE EMORROIDI E I TRATTAMENTI POCO INVASIVI, LA DIETA PER LA LONGEVITÀ / GASTROSCOPIA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

11.02 - lunedì 15 settembre 2025

Una patologia che può provocare dolore, prurito e sanguinamento: le emorroidi.

Se ne parla a “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda martedì 16 settembre alle 10.50 su Rai 3.

Esistono oggi cure efficaci e poco invasive in grado di risolvere il disturbo? A rispondere è il professor Giuseppe Ferulano, docente di Chirurgia Generale all’Università Federico II di Napoli.

Con il professor Nicola Ferrara, già presidente della Società italiana di Gerontologia e Geriatria, obiettivo, poi, sulla dieta per la longevità, uno stile alimentare che privilegia cibi semplici e genuini proteggendo cuore, cervello e metabolismo e rallentando l’invecchiamento.

Infine, nella rubrica “Come si fa”, il professor Cristiano Spada, ordinario di Gastroenterologia presso la Fondazione Policlinico Gemelli di Roma, illustra la procedura della gastroscopia: quando e perché viene prescritta? Quali vantaggi diagnostici offre e in cosa consiste?

