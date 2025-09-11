Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
TV - RADIO - WEB - PRESS

RAI 3 * “ELISIR” – 12/09 (10.50) : «SCOMPENSO CARDIACO E SPORT DOPO I 60 ANNI, FOCUS SU TIROIDE E METABOLISMO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
11.12 - giovedì 11 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
Lo scompenso cardiaco – una condizione in cui il cuore non riesce a pompare sangue in modo efficace causando affaticamento, gonfiore e difficoltà respiratorie – sarà il tema di apertura di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda domani, venerdì 12 settembre, alle 10.50 su Rai 3.

In studio, ne parlerà il professor Francesco Prati, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Cardiologia e del Dipartimento Cardio Toraco Vascolare dell’Ospedale San Giovanni Addolorata di Roma.

A seguire, il professore Andrea Ferretti, direttore sanitario dell’Istituto Medicina dello Sport del CONI, affronterà un tema importante che riguarda i meno giovani: fare sport a 60 anni. Quali sono le attività consigliate e perché è fondamentale mantenersi fisicamente attivi?

La chiusura della puntata, con il professor Alfredo Pontecorvi, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Endocrinologia e Diabetologia del Policlinico Gemelli di Roma, sarà dedicata alla tiroide, una ghiandola endocrina fondamentale che regola il metabolismo, la crescita e lo sviluppo, e le cui disfunzioni richiedono diagnosi e trattamenti adeguati.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)

Categoria news:
TV - RADIO - WEB - PRESS

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.