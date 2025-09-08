Popular tags: featured 20
RAI 3 * “ELISIR” – 09/09 (10.50) : «I DISTURBI DEL SONNO E L’ALIMENTAZIONE CON IL PANE, FOCUS SULLA PRENOTAZIONE DELLE VISITE MEDICHE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

12.24 - lunedì 8 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
La puntata di Elisir, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda martedì 9 settembre, alle 10.50 su Rai 3, si occuperà inizialmente di disturbi del sonno, alterazioni del normale ciclo sonno-veglia che riguardano milioni di italiani in forma più o meno cronica o ricorrente e che possono risentire anche del cambio di stagione.

Risponderà alle domande la professoressa Carolina Lombardi, responsabile del Servizio di Medicina del Sonno dell’Istituto Auxologico Italiano, Università Milano Bicocca.

Lo spazio seguente sarà dedicato a uno degli alimenti più antichi e diffusi al mondo, il pane, una fonte importante di energia nella dieta quotidiana.

In studio la professoressa Laura Rossi, direttrice del reparto Alimentazione Nutrizione e Salute dell’Istituto Superiore di Sanità.

Come si fa a prenotare una visita specialistica o un esame diagnostico con il Servizio Sanitario Nazionale? Sarà questo l’argomento conclusivo della puntata con il dottor Massimo Magi, medico di famiglia.

