Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
TV - RADIO - WEB - PRESS

RAI 3 * “ELISIR” – 08/09 (10.50) : «TORNA IN ONDA CON COLESTEROLO ALTO E METABOLISMO LENTO, FOCUS SUL MAL DI SCHIENA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
17.36 - venerdì 5 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
“Elisir” – il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi – torna in onda lunedì 8 settembre alle 10.50 su Rai 3 e, in apertura, si occuperà di colesterolo alto, condizione spesso asintomatica che comporta un aumento del rischio di malattie cardiovascolari.

Risponderà alle domande il professor Claudio Borghi, direttore dell’Unità Operativa di Medicina cardiovascolare del Policlinico Sant’Orsola di Bologna.

A seguire, Maria Grazia Carbonelli, direttrice dell’Unità Operativa di Dietologia dell’Ospedale San Camillo di Roma, parlerà di metabolismo lento: di cosa si tratta, quali sono le cause e le possibili conseguenze?

Lo spazio conclusivo – a cura del professor Valter Santilli, docente della Scuola di Specializzazione in Fisiatria presso l’Università Sapienza di Roma – sarà invece dedicato a un disturbo molto comune, spesso legato a posture scorrette, sforzi fisici o stress, che può colpire persone di tutte le età: il mal di schiena.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)

Categoria news:
TV - RADIO - WEB - PRESS

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.