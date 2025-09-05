RAI 3 * “ELISIR” – 08/09 (10.50) : «TORNA IN ONDA CON COLESTEROLO ALTO E METABOLISMO LENTO, FOCUS SUL MAL DI SCHIENA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

17.36 - venerdì 5 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

“Elisir” – il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi – torna in onda lunedì 8 settembre alle 10.50 su Rai 3 e, in apertura, si occuperà di colesterolo alto, condizione spesso asintomatica che comporta un aumento del rischio di malattie cardiovascolari.

Risponderà alle domande il professor Claudio Borghi, direttore dell’Unità Operativa di Medicina cardiovascolare del Policlinico Sant’Orsola di Bologna.

A seguire, Maria Grazia Carbonelli, direttrice dell’Unità Operativa di Dietologia dell’Ospedale San Camillo di Roma, parlerà di metabolismo lento: di cosa si tratta, quali sono le cause e le possibili conseguenze?

Lo spazio conclusivo – a cura del professor Valter Santilli, docente della Scuola di Specializzazione in Fisiatria presso l’Università Sapienza di Roma – sarà invece dedicato a un disturbo molto comune, spesso legato a posture scorrette, sforzi fisici o stress, che può colpire persone di tutte le età: il mal di schiena.

